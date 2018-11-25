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Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBU ( DHA) KADIN Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBU ( DHA) KADIN Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı. Saat 17.00'de başlayan eylemde, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermedi. Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla müdahalede bulundu. Ardından gaz tabancasıyla biber gazı sıktı. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti. Grubun oturma eylemi sürüyor.

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