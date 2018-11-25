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TAKSİM'DEKİ KADINA ŞİDDET EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 19:08 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA  Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Yürümek isteyen kadınları kalkanlarla ittiren polis, yere biber gazı da sıktı. Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi,
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce kadın Beyoğlu Tünel Meydanı'nda saat 17.00'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların yer aldığı eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Kadınların, yürümek için hareketlenmesi üzerine polis gruba kalkanlarla müdahale edip ittirmeye başladı. Grup üyelerinin direnmesi üzerine polis bu kez de gaz tabancasıyla yere biber gazı sıktı.
Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından kadınlar yere oturarak eylemlerine devam etti. Bir süre slogan atan kadınlar saat 18.15'ten itibaren eylemi sona erdirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Yürüyüşe geçmesi
-Polis müdahalesi
-Oturma eylemi

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Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesiTaksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi
Kadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdilerKadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdiler
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