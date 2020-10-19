HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim’deki tacizin sanığı hakim karşısında

Taksim’deki tacizin sanığı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan sanık S.T.’nin 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.Taksim İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanık S.T.’nin ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan sanık S.T.’nin 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Taksim İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanık S.T.’nin ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.T. SEGBİS yoluyla bağlanırken, müşteki Ö.K. katılmadı.

“Herhangi fiziksel bir temasım olmadı”
Savunmasında olay günü Beyoğlu’na gittiğini söyleyen sanık S.T., “Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı. Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu. Ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, müşteki Ö.K.’nin bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeMuhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Emniyet'ten uyarı geldi! 'Polisin son davetiyesi'ne dikkat!
Emniyet'ten uyarı geldi! 'Polisin son davetiyesi'ne dikkat!
Sivas'ta 'intihar' hareketliliği! Çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı
İntihar için çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı
Kan donduran detaylar! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Olumlu gelişme
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.