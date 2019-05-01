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TAKSİM'E GELEN İLK GRUP KAZANCI YOKUŞUNA ÇELENK BIRAKTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Gülsel KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı.

Gülsel KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.

Görüntü Dökümü:
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-Meydana çıkan grup
-Kazancı yokuşuna karanfil bırakanlar
-Taksim Anıtı'na çelenk bırakanlar
-Anıt önünde yapılan basın açıklaması
-Genel ve detaylar

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