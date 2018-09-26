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Taksim'e kış geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

ANİDEN soğuyan hava ve yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ANİDEN soğuyan hava ve yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için açtığı şemsiler rüzgar nedeniyle kırıldı. Yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı kişilerin yürürken bile zorlandığı görüldü.

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