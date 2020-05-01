Taksim’e Yürüyerek Gitmek İsteyen DİSK Yöneticilerine Gözaltı

HDP milletvekili, ‘‘Taksim Gezi Parkı’nın Mete Caddesi tarafına otomobillerimizle geldik. Polis burada da bizim Taksim Meydanı’na girişimize engel olmak için yoğun çaba harcadı. Ve aramızda arbede çıktı. Ancak bu arbedenin sonunda milletvekili arkadaşlarımızla birlikte polisleri aştık. ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganı atıp 1 Mayıs Marşı’nı söyledikten sonra parçalanmış çelengi anıta bıraktık. Bilinçli olarak sendikacılar ve milletvekilleri olarak saldırıya uğradık. Elbette yılmadık. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, kadınları kısacası emeği ile var edenler her zaman olduğu gibi bir arada olduk. Yoksulluğun, işsizliğin, eşitsizliğin karşısında yeni toplumsal düzeni hep birlikte kuracağız’’ dedi.

VOA Türkçe’ye konuşan HDP İstanbul milletvekili Oya Ersoy, İstanbul Emniyeti’nin bir kez daha yollarını kestiğini söyledi.

Kortejin yürümesine izin vermeyen polis, aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ile birlikte sendika başkanı ve yöneticisi olmak üzere 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda her yıl olduğu gibi Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koymak isteyen DİSK kortejine sabah saatlerinde müdahale etti.

HDP’nin gazeteci milletvekili Ahmet Şık, aralarında Oya Ersoy’la birlikte CHP milletvekilleri Ali Şeker, Turan Aydoğan, Sera Kadıgil, TİP milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş ile HDP’li Züleyha Gülüm’ün de bulunduğu grubun Taksim Meydanı’na yürüyüşünü Periscope üzerinden canlı yayınladı.

Arzu Çerkezoğlu ve onunla birlikte gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği: ‘‘Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar eden ve polise mukavemette bulunanlara gözaltı işlemi yapıldı’’

İstanbul Valiliği ise DİSK yöneticilerinin sokağa çıkma yasağına rağmen yürüyerek Taksim’e gitmek istedikleri için gözaltı işlemi yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘‘Disk Genel Merkez Binası’ndaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir. Bütün bunlara rağmen Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır. Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır’’ dendi.

Bu arada Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, ve Türk-İş’in Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymasına izin verildi.

Kadıköy’de 10 gözaltı

Polis, ellerinde pankartlarla Kadıköy Meydanı’nda açıklama yapmak isteyen İnşaat İş sendikası ve Umut-Sen üyelerine izin vermedi.

İki grubun pankartlarını toplayan polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

