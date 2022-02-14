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  4. Taksimetre ücreti şüphelendirmişti! Taksideki düzeneğin sırrı çözüldü

Taksimetre ücreti şüphelendirmişti! Taksideki düzeneğin sırrı çözüldü

14.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksicilere yönelik denetlemelerde bir taksi aracında direksiyonun altında şüpheli bir düğme bulundu. Taksimetreye müdahale olduğu düşünülen düğme polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde düğmenin panik butonu olduğu tespit edildi.

İstanbul Eminönü'nde polisin direksiyon altındaki butonu şüpheli bularak incelemeye aldığı taksideki düzeneğin sırrı çözüldü. Polis tarafından yapılan incelemede gizemli düğmenin panik butonu olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Eminönü'nde bir taksici, Aksaray'dan aldığı yolcuyu Eminönü'ne getirirken denetime takıldı. Denetim yapan ekipler taksimetrede 250 TL yazmasından şüphelenerek araçta inceleme yaptı. Ayrıca ekipler, turistleri telefonda çevirmenle görüştürdü.

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ŞÜPHELİ DÜĞME EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yapılan görüşmede turistlerin taksiye 10 dakika önce bindiği anlaşıldı. Ekipler araç üzerinde yaptığı incelemede direksiyon altında taksimetre ücretine müdahale ettiği düşünülen bir düğme buldu. Taksi, inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Taksici Göksel Zevkler ise yolcunun 'tur attır' dediğini iddia ederek gezdirdiğini söyledi. Zevkler butonun ise ne işe yaradığını bilmediğini öne sürdü. Göksel Zevkler'e hatalı taksimetreden bin 823 lira, 196 lira da emniyet kemerinden ceza uygulandı.

SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Taksi emniyet müdürlüğü otoparkına götürülerek incelendi. Taksideki düzeneğin panik butonu olduğu tespit edildi. Taksi ücretinin yüksek olmasının nedeninin ise, taksi sürücüsünün yeni müşteri bindiği zaman taksimetreyi sıfırlamamasından kaynaklandığı belirlendi. (DHA)

Bu da oldu! 250 TL taksimetre ücreti şüphelendirdi, gizli düzenek ortaya çıktıBu da oldu! 250 TL taksimetre ücreti şüphelendirdi, gizli düzenek ortaya çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Eminönü
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