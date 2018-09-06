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TAKSİM'İ KARA BULUTLAR KAPLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

  Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Taksim'de kara bulutlar gökyüzünü kapladı.

Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Taksim'de kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bulutlar nedeniyle kısa süreli yağmur geçişleri oluyor.

Görüntü Dökümü:
-Taksim Meydanı

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