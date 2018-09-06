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Taksim'i kara bulutlar kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

TAKSİM'DE kara bulutlar gökyüzünü kapladı.

Taksim'i kara bulutlar kapladı

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)
TAKSİM'DE kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bulutlar nedeniyle kısa süreli yağmur geçişleri oluyor.

fotoğraflı

Taksim'i kara bulutlar kapladı

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