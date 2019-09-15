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Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti.

Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti. tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.
Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdüTaksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü

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