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Taksinin bagajından Afgan kaçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, jandarmanın yol kontrolü sırasında sürücüsü durdurulan taksinin bagajında, Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Taksinin bagajından Afgan kaçak çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, jandarmanın yol kontrolü sırasında sürücüsü durdurulan taksinin bagajında, Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Taksiciye 2 bin 830, kaçak göçmene ise 700 liralık para cezası uygulandı. Afgan kaçak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Elazığ- Tunceli yolundaki İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Meşeli Jandarma Karakolu önünde kontrol yapan ekipler, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen taksiyi durdurdu. Jandarma ekipleri, bagaj kapağının açılmadığını söyleyen taksiciden şüphelendi. Bagaja bakan ekipler, kimliği, ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Taksi sürücüsüne, 2 bin 830 liralık para cezası kesildi. Afgan kaçak ise 700 liralık ceza kesilerek, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

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