HABER

Taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Kaan Şahin Şenol (18), hayatını kaybetti.

Taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, taksinin çarptığı bisikletin sürücüsü Kaan Şahin Şenol (18), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Limanı ile Altınyolu bağlayan viyadükte meydana geldi. Konak'tan Bornova yönüne giden M.D. yönetimindeki taksi, aynı yönde bisikletle ilerleyen Kaan Şahin Şenol'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Şenol'u gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şenol'u ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tiyatro eğitimi aldığı ve üniversiteye gitmeye hazırlandığı öğrenilen genç, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Şenol'un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taksi şoförü M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Menemen’de emniyet 9 ayrı hırsızlık olayını aydınlattıMenemen’de emniyet 9 ayrı hırsızlık olayını aydınlattı
Klima gazı yüklü kamyonette yangınKlima gazı yüklü kamyonette yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.