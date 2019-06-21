Taksinin çarptığı bisikletli öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi.
Liman Caddesi'nden Bornova yönüne giden M.D. idaresindeki ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Kaan Şahin Şenol'a (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Şenol'u Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şenol'un cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
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