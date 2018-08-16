Taksinin çarptığı temizlik görevlisi öldü

Malatya'da, çöp toplayan kamyonun arkasından inerek kaldırımdaki poşetleri almak isteyen temizlik görevlisi, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, O.A'nın kullandığı 44 T 1046 plakalı taksi, merkez İnönü Caddesi'nde belediye ait çöp kamyonunun arkasından inerek kaldırımdaki poşetleri almak isteyen temizlik görevlisi Mehmet Kaya'ya (58) çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, taksi şoförü O.A'yı gözaltına aldı.
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