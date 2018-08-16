HABER

Taksinin çarptığı temizlik görevlisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

Malatya'da çöp toplayan kamyonun arkasından inerek kaldırımdaki poşetleri almak isteyen temizlik görevlisi, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Malatya'da, çöp toplayan kamyonun arkasından inerek kaldırımdaki poşetleri almak isteyen temizlik görevlisi, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, O.A'nın kullandığı 44 T 1046 plakalı taksi, merkez İnönü Caddesi'nde belediye ait çöp kamyonunun arkasından inerek kaldırımdaki poşetleri almak isteyen temizlik görevlisi Mehmet Kaya'ya (58) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, taksi şoförü O.A'yı gözaltına aldı.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebilirizABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz
Sinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestilerSinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya çöp kamyonu Temizlik Görevlisi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.