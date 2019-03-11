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Taksinin, kız çocuğuna çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

BATMAN'da, iddiaya göre, yola aniden çıkan E.A.

Taksinin, kız çocuğuna çarpma anı kamerada

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, iddiaya göre, yola aniden çıkan E.A. (11) adlı kız çocuğuna taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yere düşen çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece Serhat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek için araçların arasından aniden koşarak çıkan E.A.'ya, Nuri K. yönetimindeki 72 T 129 plakalı taksi çarptı. Taksinin çarpmasıyla havaya fırlayan E.A., yere düşüp yaralandı. E.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Nuri K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Taksinin, kız çocuğuna çarpma anı kameradaTaksinin, kız çocuğuna çarpma anı kameradaTaksinin, kız çocuğuna çarpma anı kamerada

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