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  4. Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı

Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı

18.12.2020 07:47 | Son Güncelleme:
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Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı

İzmir'de taksi sürücüsü sokakta oturan yavru köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmadan olay yerinden uzaklaşırken, yavru köpeğin acı içinde çığlıkları ise yürek sızlattı.

Çiğli ilçesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa giriş yapan taksi, kaldırımın yakınında oturan bir yavru köpeğin üzerinden geçti. Taksinin altında kalan yavru köpek acılar içerisinde kıvranırken, taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada, olayı gören diğer köpekler taksiye havlayarak tepki gösterdi.

Yavru köpeğin çığlıkları yürek burkarken, söz konusu görüntüler sosyal medya platformlarından paylaşıldı. Olayı gören sosyal medya kullanıcıları, yavru köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam eden taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Bazı vatandaşların taksi sürücüsünün ceza alması için şikayette bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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