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Taksinin yol ortasında alevlere teslim olduğu anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Pendik’te bir ticari taksi yol ortasında alevlere teslim oldu.

Taksinin yol ortasında alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Pendik’te bir ticari taksi yol ortasında alevlere teslim oldu. Vatandaşlar yanan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Pendik Yenişehir Mahallesinde Pazar günü sabah saatlerinde yaşandı. Ticari taksi, yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına tanık olan sürücü ile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Otomobildeki yangın müdahaleye rağmen bir süre söndürülemezken çevredeki vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi.
Ticari taksinin yol ortasında yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksi alevli şekilde yanıyor. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Taksinin yol ortasında alevlere teslim olduğu anlar kamerada

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