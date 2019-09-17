Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep’te bir taksi şoförü, müşterisinin torpido gözünde unuttuğu 87 bin lirayı sahibine teslim etti. Taksicinin bu hareketi büyük bir takdir topladı.

Gaziantep’te taksicilik yapan Mehmet Karabıyık, taksisine binen müşterisinin torpido gözünde unuttuğu 87 bin lirayı sahibine teslim etti. Parayı teslim edebilmek için 100 kilometreden fazla mesafe kat eden taksicinin bu hareketi büyük takdir topladı.

Takside unuttuğu parasına kavuşan vatandaş büyük mutluluk yaşarken, parasını kendisine eksiksiz getiren taksici Karabıyık’ı 600 lira ile ödüllendirildi.

“İlk kez böyle bir şey yaşadım”

İlk defe böyle bir şey yaşadığını vurgulayan taksici Karabıyık, “Yaklaşık 25 yıldır taksicilik yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Geçtiğimiz günlerde iki kişiyi müşteri olarak aracıma aldım. Aldığım yolcuları Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya götürdüm ve bıraktım. Dönüş yolculuğundayken Suruç civarlarında torpido gözüne bakınca içi para dolu bir poşet gördüm. Sonra tekrar dönerek parayı sahibine teslim ettim” dedi.