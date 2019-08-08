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Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay, İzmit Kent Ormanı’nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

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