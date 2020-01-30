HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksisini denize sürüp intihar etti

Taksisini denize sürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Oğuzhan K.

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, Oğuzhan K. (23), taksisini denize sürerek, intihar etti.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Taksici Oğuzhan K., iddiaya göre kullandığı 33 T 8035 plakalı aracın direksiyonunu denize kırdı. Taksiyi denize süren ve suya batan Oğuzhan K., bir süre sonra aracıyla gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların müdahalesiyle Oğuzhan K. sudan çıkarılırken, taksi de vinçle çekildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğuzhan K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Görgü tanıklarının ifadesinin alınması ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Brezilya'da eski pembe dizi yıldız bakan oluyorBrezilya'da eski pembe dizi yıldız bakan oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncirlik Hava Üssü'ndeki işten çıkarma kararı protesto edildi

424 işçi işten çıkarılmıştı! İncirlik'te protesto

Mersin’de feci olay! Denize düşen aracının içinde can verdi!

Denize düşen aracının içinde can verdi! Feci olay

Brezilya'da eski pembe dizi yıldızı Regina Duarte kültür bakanı oluyor

Brezilya'da eski pembe dizi yıldız bakan oluyor

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini çekeriz

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler!

İmamoğlu, meclisten geçen yeşil alan ve toplanma alanı kararlarını mahkemeye taşıdı

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.