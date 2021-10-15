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Taksit yatırmaya gitti, 10 bin TL buldu

15.10.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yaşayan Mehmet Gürpınar (57), kendisinden önce ATM'yi kullanan kişinin işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unutulan 10 bin 20 lirayı, banka yetkililerine teslim etti.

Taksit yatırmaya gitti, 10 bin TL buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Gürpınar, kredi taksidini yatırmak için dün saat 18.45 sıralarında İnönü Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine gitti.

Yerden bulduğu 15 bin lirayı alıp yoluna devam ettiYerden bulduğu 15 bin lirayı alıp yoluna devam etti

10 BİN TL UNUTULMUŞ

2 çocuk babası Gürpınar, kendisinden önce ATM'yi kullanan kişinin işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unuttuğu 10 bin 20 lirayı aldı. ATM'nin ait olduğu banka müdürünü arayan Gürpınar, mesai bitimi olduğu için sabah saatlerinde parayı teslim edeceğini söyleyerek evine gitti.

BANKA YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ

Sabah ilk işi olarak bankaya giden Gürpınar, 10 bin 20 lira banka yetkililerine teslim edip, işinin başına döndü.

"İNSANLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİM"

Gürpınar, "Kredi taksidimi ödemek için ATM'ye gittim. Ekranda 'Yatırılan para iade edilecek, onaylıyor musunuz? yazısı çıktı. Etrafıma baktım. Kimsenin olmadığını görünce paranın orada kalmasını istemedim ve 'evet' butonuna basarak parayı aldım. Banka müdürünü arayarak paranın bende olduğunu söyledim. Sabah ilk iş olarak 10 bin 20 lirayı banka görevlilerine teslim ettim. Yapılması gereken, insanlık görevini yerine getirdim" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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