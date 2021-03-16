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Taksitle hangi arabalar alınır? Araba satışlarında taksit imkânı

16.03.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Taksitle hangi arabalar alınır? Araba satışlarında taksit imkânı

Resmi Gazete'de yayınlanan habere göre taşıt araçları taksitli satış kapsamına dahil edildi ve taksit sayıları belirlendi. Yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşıtların satışında değerlerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit uygulaması yapılabilecek. Peki taksitle hangi arabalar alınır? İşte yanıtı...

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve değişiklikliğe gidilen Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıtların satışında taksitlendirme sınırlaması da tekrar düzenlendi. Karara göre, taksitlendirme süreleri nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıtların satışında 60 ay olarak, 120,000 - 300,000 TL arasındaki taşıtların satışında 48 ay olarak, 300,000 TL - 750,000 TL arasındaki taşıtların satışında 36 ay ve 750,000 TL'nin üzerinde olan taşıtların satışında ise 24 ay olacak şekilde belirlendi. Vatandaş taksitle alınabilecek araçları araştırmaya koyuldu. Peki taksitle hangi arabalar alınır?

TAKSİTLE HANGİ ARABALAR ALINIR?

Sıfır araçlara yönelik bahar kampanyaları firmalar tarafından gelmeye devam ediyor. 2021 senesinde sıfır otomobil satın almak isteyenler için internet sitelerinde yer alan fiyat listeleri ve sıfır araç fiyatları şöyle:

Citroen araç fiyatları

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

citroen-arac-fiyati

Araç fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 151.500 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

yeni-citroen-c3-aircross-fiyati

Araç fiyatı: 296.500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

citroen-c-elysee-feel-fiyati

Araç fiyatı 197.500 TL

Dacia araç fiyatları

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

dacia-fiyatlari

Araç fiyatı: 143.400 TL

Fiat araç fiyatları

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

fiat-Egea-Sedan-fiyat

Araç fiyatı: 137.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 132.900 TL

Fiat Panda Urban

fiat-panda

Araç fiyat: 155.900 TL

Kampanyalı fiyat: 146.900 TL

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Dacia

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