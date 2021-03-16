Taksitle hangi arabalar alınır? Araba satışlarında taksit imkânı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve değişiklikliğe gidilen Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıtların satışında taksitlendirme sınırlaması da tekrar düzenlendi. Karara göre, taksitlendirme süreleri nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıtların satışında 60 ay olarak, 120,000 - 300,000 TL arasındaki taşıtların satışında 48 ay olarak, 300,000 TL - 750,000 TL arasındaki taşıtların satışında 36 ay ve 750,000 TL'nin üzerinde olan taşıtların satışında ise 24 ay olacak şekilde belirlendi. Vatandaş taksitle alınabilecek araçları araştırmaya koyuldu. Peki taksitle hangi arabalar alınır?

TAKSİTLE HANGİ ARABALAR ALINIR?

Sıfır araçlara yönelik bahar kampanyaları firmalar tarafından gelmeye devam ediyor. 2021 senesinde sıfır otomobil satın almak isteyenler için internet sitelerinde yer alan fiyat listeleri ve sıfır araç fiyatları şöyle:

Citroen araç fiyatları

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Araç fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 151.500 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Araç fiyatı: 296.500 TL