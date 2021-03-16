Taksitle hangi arabalar alınır? Araba satışlarında taksit imkânı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve değişiklikliğe gidilen Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıtların satışında taksitlendirme sınırlaması da tekrar düzenlendi. Karara göre, taksitlendirme süreleri nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıtların satışında 60 ay olarak, 120,000 - 300,000 TL arasındaki taşıtların satışında 48 ay olarak, 300,000 TL - 750,000 TL arasındaki taşıtların satışında 36 ay ve 750,000 TL'nin üzerinde olan taşıtların satışında ise 24 ay olacak şekilde belirlendi. Vatandaş taksitle alınabilecek araçları araştırmaya koyuldu. Peki taksitle hangi arabalar alınır?
Sıfır araçlara yönelik bahar kampanyaları firmalar tarafından gelmeye devam ediyor. 2021 senesinde sıfır otomobil satın almak isteyenler için internet sitelerinde yer alan fiyat listeleri ve sıfır araç fiyatları şöyle:
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Araç fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 151.500 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Araç fiyatı: 296.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Araç fiyatı 197.500 TL
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Araç fiyatı: 143.400 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Araç fiyatı: 137.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 132.900 TL
Fiat Panda Urban
Araç fiyat: 155.900 TL
Kampanyalı fiyat: 146.900 TL