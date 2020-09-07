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Taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol veren ticari taksiye motosikletiyle arkadan çarpan sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 8.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol veren ticari taksiye motosikletiyle arkadan çarpan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 8.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine ilerleyen 07 T 1785 plakalı ticari taksinin sürücüsü, eski pil fabrikası karşısındaki yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen 48 TC 671 plakalı motosiklet, ticari taksiye çarptı. Motosiklet otomobilin arkasında yan yatarken, sürücü ise hafif yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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