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Taksiye binerken feci sonu yaşadı! Kamyondan kopan lastik can aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Taksiye binerken feci sonu yaşadı. Rusya'da kamyondan kopan lastik taksiye binmek üzere olan yol kenarındaki kadına çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya'da iki gün önce 54 yaşındaki kadın taksiye binerken feci sonu yaşadı. Bir kamyondan koptuğu belirtilen lastik, yol kenarında taksiye binmek üzere olan kadına çarptı. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kamyon lastiği

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