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TAKSİYE ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 23:53 | Son Güncelleme

FATİH'TE, ÖNÜNDE SEYREDEN TAKSİYE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLEN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.  Kaza, Millet Caddesi Pazartekke Tramvay Durağı yakınlarında Aksaray istikametinde saat 21.30 sıralarında meydan geldi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBYUL(DHA)
FATİH'TE, ÖNÜNDE SEYREDEN TAKSİYE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLEN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.
Kaza, Millet Caddesi Pazartekke Tramvay Durağı yakınlarında Aksaray istikametinde saat 21.30 sıralarında meydan geldi. 34 EY 4966 plakalı otomobilin sürücüsü A. K., iddialara göre aşırı hızdan dolayı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Coşkun idaresindeki 34 TJT 87 taksiye arkadan çarptıktan sonra sürüklenerek devrildi. Kazada, otomobildeki bir kişinin omuzu çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay nedeniyle bir süre yoğunlaşan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kazaya karışlan taksinin sürücüsü Ramazan Coşkun, "Otele girerken sağ tarafımdan bir ses geldi. Arabayı kenara çektim. bu araba buradan oraya kadar takla atarak gitti. Burası trafik ışıklarının olduğu bir yer araba en az 100 km hızla gidiyordu. Millet Caddesi'nde nasıl bu kadar hız yapıyorlar anlamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan araçlardan detaylar
-Ambulanslardan detaylar
-Ramazan coşkun rop
-Genel ve detaylar

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