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Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 08:01 | Son Güncelleme

BURSA'da Sebahat D.

Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı

Mehmet İNAN- İsmail ÖZTÜRK/BURSA, (DHA)- BURSA'da Sebahat D. (29), bindiği taksiyi, şoförünü şok cihazıyla etkisiz hale getirip, boğazına bıçak dayayarak gasp etti. Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis tarafından durdurulan taksideki Sebahat D. gözaltına alındı.
Olay, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Bursa çevre yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat D. (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Barbaros Temel, aracı Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına çekerek, mesafenin uzak olduğunu belirtip, Sebahat D.'den bir miktar para istedi. Bunun üzerine Sebahat D., Temel'i şok cihazıyla etkisiz hale getirdi, ardından da el frenini çekti, aracın anahtarını alıp indi. Temel de peşinden indi. Bu sırada Sebahat D., Temel'in boğazına bıçak dayadı, ardından da tekme atıp yere düşürdü. Taksinin direksiyonuna geçen Sebahat D., İstanbul istikametine doğru hareket etti. Barbaros Temeli'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
​Sebahat D.nin kullandığı taksi, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Sebahat D., buradaki işlemlerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
'ŞOK CİHAZIYLA SALDIRDI, BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI'
Taksi şoförü Barbaros Temel, aracına binen gaspçının ilk başta adres vermediğini, bir süre ilerledikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine yolcudan para talep ettiğini belirten Temel, "Para talep etmemin üzerine şok cihazı ile bana müdahale edince ben sersemledim. Ardından el frenini çekti. Anahtarı alarak arabadan indi ve sonrasında da ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı."

FOTOĞRAFLI

Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandıTaksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandıTaksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandıTaksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı

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