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Taksiyi vermeyen babasını öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 20:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta taksiyi kendisine vermediği iddiasıyla tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün gece Kozlu ilçesi Güney Mahallesi’nde yaşandı.

Zonguldak’ta taksiyi kendisine vermediği iddiasıyla tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece Kozlu ilçesi Güney Mahallesi’nde yaşandı. 26 yaşındaki E.Ş., dün akşam saatlerinde babası Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Babasından ticari taksiyi isteyen genç bu talebi reddedilince tartışmayı sürdürdü. Büyüyen kavgada katil zanlısı genç eline aldığı bıçağı babası Mehmet Ş.’ye defalarca sapladı. Göğsünden ve sırtından 5-6 bıçak darbesi ile baba Mehmet Ş. ağır yaralandı. Bu sırada evden çıkarak uzaklaşan E.Ş. ise kendisini yolda gören komşusuna, "Babamla tartıştık. Ambulans çağırın" diyerek olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekiplerince tutuklanan E.Ş. polis ekiplerince yakalanmış ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilmişti. Babasını öldüren katil zanlısı E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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