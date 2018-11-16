HABER

Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Erol yaşamını yitirdi.

Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Erol yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı ile Dr. Ali Al Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Yusuf Bolat'ın kullandığı 03 T 5118 plakalı taksi ile Ramazan Erol yönetimindeki 32 FF 273 plakalı motosiklet kavşak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Ramazan Erol, başından ve çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılan Erol, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldü. Sıvacı ustası olan Ramazan Erol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Yusuf Bolat ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldüTaksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Aigai Antik Kenti'nin Agora kazısı için destek aranıyorAigai Antik Kenti'nin Agora kazısı için destek aranıyor
Karadeniz'in en popüler enstrümanı armonika, unutulmaya yüz tuttuKaradeniz'in en popüler enstrümanı armonika, unutulmaya yüz tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.