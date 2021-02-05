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Taksiyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

05.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Van-Başkale karayolunda ticari taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi.

Van-Başkale karayolunda ticari taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile 06 BDC 381 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Bölgede yol açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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