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  4. Taksiyle yanına yanaştı, ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu! Lise öğrencisi kız dehşeti anlattı, taksi şoförünün ifadesi 'pes' dedirtti

Taksiyle yanına yanaştı, ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu! Lise öğrencisi kız dehşeti anlattı, taksi şoförünün ifadesi 'pes' dedirtti

07.05.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan taksi şoförü Umut Can K. (27) hakkında istenen ceza belli oldu. 15 yaşındaki D. A. yolda yürürken yanına yaklaşıp gitmek istediği yere götürmeyi teklif etmesinin ardından Umut Can K. cinsel istismarda bulunmuştu. Umut Can K.'nın ifadesinde söyledikleri 'pes' dedirtirken D. A. da yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Taksiyle yanına yanaştı, ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulundu! Lise öğrencisi kız dehşeti anlattı, taksi şoförünün ifadesi 'pes' dedirtti

Evli ve 2 çocuk babası Umut Can K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı. Kız çocuğunun babası A. A. (40) da şikayetçi oldu.

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SKANDAL SÖZLER! "YAŞININ KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Harekete geçen polis, Umut Can K.'yi 7 Nisan'da yakaladı. Umut Can K., ifadesinde "Kendi isteği ile birlikte olduk. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.

Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianamede D.A.'nın da ifadesi yer aldı.

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TAKSİYLE YANINA YANAŞIP TEKLİF ETMİŞ

D.A., "Olay günü sabah yolda yürürken taksi şoförü Umut Can K., yanıma yanaşıp istediğim yere götürmeyi teklif etmesi üzerine kabul ederek araca bindim. Sonrasında Buca'daki ormanlık bir alana götürüp bana cinsel saldırıda bulundu" dedi.

İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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