Taktik Tunç'tan, gol Trabzonsporlu Alexander Sörloth'tan

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir projeye imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, teknoloji ile engelleri aşmak için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma sayesinde 5G ile artırılmış ve sanal gerçeklik gibi diğer yeni nesil teknolojiler birlikte kullanıldı. Bu yeni çözümün ilk kez denendiği projede, erken doğuma bağlı kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftar Tunç Genç, sanal gerçeklik gözlüğü ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme süresi sayesinde talimatları anında alan futbolcu, takım arkadaşı kaleci Erce Kardeşler'e gol atarak genç taraftarın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

- "Teknolojimizle hayatlara değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, engellilerin hayatını teknoloji sayesinde kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: