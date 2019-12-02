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Taktik Tunç'tan, gol Trabzonsporlu Alexander Sörloth'tan

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 14:22 | Son Güncelleme

Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu - Tunç Genç, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'u yönlendirdi, Sörloth takım arkadaşı Erce Kardeşler'in koruduğu kaleye gol attı - Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "5G teknolojisinin konuşulmaya başladığı ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi 5G, sadece ses ve veri taşıyan bir teknoloji değil, hayata değer katacak yenilikleri de beraberinde getiren bir dijitalleşme teknolojisidir"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir projeye imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, teknoloji ile engelleri aşmak için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma sayesinde 5G ile artırılmış ve sanal gerçeklik gibi diğer yeni nesil teknolojiler birlikte kullanıldı. Bu yeni çözümün ilk kez denendiği projede, erken doğuma bağlı kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftar Tunç Genç, sanal gerçeklik gözlüğü ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme süresi sayesinde talimatları anında alan futbolcu, takım arkadaşı kaleci Erce Kardeşler'e gol atarak genç taraftarın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

- "Teknolojimizle hayatlara değer katıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, engellilerin hayatını teknoloji sayesinde kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"5G teknolojisinin konuşulmaya başladığı ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi 5G, sadece ses ve veri taşıyan bir teknoloji değil, hayata değer katacak yenilikleri de beraberinde getiren bir dijitalleşme teknolojisidir. 5G sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresi sayesinde hayatın birçok alanında şu anda hayalini bile kurmakta güçlük çekeceğimiz yenilikleri bize sağlayacak. Engellilerimizi de hayatın içine daha çok katabilmek için teknolojimizi onların hizmetine sunarak yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli yazılım şirketi Nara iş birliğiyle hayata geçirdiği proje, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kurulan 5G pilot şebekesi üzerinde gerçekleştirildi.

Çalışmaya özel hazırlanan yerli ve milli yazılım sayesinde futbolcunun taktığı kameradaki görüntü, Trabzon'daki statta kurulu 5G şebekesi üzerinden Turkcell Kartal Plaza'daki ana şebekeye, oradan da taraftarın taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne yine 5G hızında anında iletildi. Aynı zamanda taraftarın verdiği komutlar da futbolcunun koluna taktığı 5G destekli telefondan sesli olarak aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
5G Trabzonspor Turkcell

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