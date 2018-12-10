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Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 13:25 | Son Güncelleme

Takvim gazetesi, iki gün önce yaptığı Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili haberinde hepsiburada.com'u hedef alan ifadeler kullandı. Satış sitesini 'Kaos lobisi Fransa'da sarı yelek giydirdi! Hepsiburada.com durumu fırsat bildi. Sepette yüzde 80 indirime geçti!' ifadeleriyle hedef alan Takvim gazetesine Hepsiburada'dan yanıt gecikmedi.

Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Takvim gazetesi iki gün önce Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yaptıkları haberde, Doğan Holding’in sahibi olduğu hepsiburada.com satış sitesini hedef aldı.

“Kaos lobisi Fransa'da sarı yelek giydirdi! Hepsiburada.com durumu fırsat bildi. Sepette yüzde 80 indirime geçti! Vatandaş ‘Neler oluyor’ dedi” şeklinde ifadeler kullanan Takvim gazetesi, “Paris'in yandığı günlerde Hepsiburada.com da sahne aldı. Olayların simgesi olan sarı yeleklerde yüzde 80 indirim yaptı. 5 TL'ye satışa çıkardı. Sepetler doldu taştı. Tepki gelince geri adım attı!” dedi.

Bunun üzerine hepsiburada.com sitesi gazeteye açıklama gönderdi. İki gün önceki haberin ardından bu kez Takvim gazetesinde hepsiburada.com’un açıklama sı yer aldı. Açıklamada, Takvim gazetesinin iddialarının gerçeğe aykırı olduğuna dikkat çekildi ve, “Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Hepsiburada.com satış sitesinin Takvim gazetesinde yayımlanan açıklaması şöyle:

"Markamızı odağına alan, gerçekle bağdaşmayan siyasi gündem içerikli paylaşımların yapılması bizi derinden üzmüştür. Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir. Platformumuzda satış yapan işletmeler, pazarlama ve stok stratejilerine göre satışa sundukları ürünlerin fiyat ve indirimlerini kendi inisiyatifleri dahilinde belirlemektedirler, bununla birlikte toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak söz konusu sanal mağazalar ile ilgili gerekli önlemler tarafımızca alınmıştır. Hepsiburada olarak, 15.000'in üzerindeki küçük, orta, büyük ölçekli firmalarımız ile el ele, müşterilerimiz ve ülkemiz için fayda sağlayan çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

takvim-hepsiburada

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takvim gazetesi hepsiburada Sarı yelekliler sarı yelek indirim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
KIÇ KORKUSU BAŞA BELA.GEZİDE AZ KALSIN ABBAS YOLCUYDU.KAFA KIRDI GÖZ ÇIKARDI CAN ALDI VE BASTIRDI.
AMA BU SEFER KEFENİNİ YIRTAMAZ
o zaman ne iş yüzde 79 indirim delikanlıysan başka ürünlerdede yapsana hepsi burada maksat ülke karışşın huzur bozulsun gençler heba olsun
yol çalışması var bende almak istiyorum ama ilanı bulamadım. takvim kuçu gazetesi :)
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