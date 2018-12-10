Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Bunun üzerine hepsiburada.com sitesi gazeteye açıklama gönderdi. İki gün önceki haberin ardından bu kez Takvim gazetesinde hepsiburada.com’un açıklama sı yer aldı. Açıklamada, Takvim gazetesinin iddialarının gerçeğe aykırı olduğuna dikkat çekildi ve, “Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Hepsiburada.com satış sitesinin Takvim gazetesinde yayımlanan açıklaması şöyle:

"Markamızı odağına alan, gerçekle bağdaşmayan siyasi gündem içerikli paylaşımların yapılması bizi derinden üzmüştür. Yaptığımız incelemelerde, e-ticaret platformumuzdaki sarı yelek satışlarının ortalama yıllık satışların üzerinde olmadığı, satış adetlerinde dönemsel sıçrama bulunmadığı tespit edilmiştir. Platformumuzda satış yapan işletmeler, pazarlama ve stok stratejilerine göre satışa sundukları ürünlerin fiyat ve indirimlerini kendi inisiyatifleri dahilinde belirlemektedirler, bununla birlikte toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak söz konusu sanal mağazalar ile ilgili gerekli önlemler tarafımızca alınmıştır. Hepsiburada olarak, 15.000'in üzerindeki küçük, orta, büyük ölçekli firmalarımız ile el ele, müşterilerimiz ve ülkemiz için fayda sağlayan çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."





