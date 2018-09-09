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Takvimle Kur'an ve tecvid öğretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İran, İtalya ve İngiltere'den yayınevlerinin Arapça kitaplarına da ev sahipliği yapan "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda binlerce Arapça kaynak ve eser, kitapseverlerin beğenisine sunuldu - Dar Menabiu'n Nur yayınevi yetkilisi Muhammed Hanum: - "Arapça ve Kur'an okumayı öğrenmek ve son 2 cüzü ezberlemek isteyenler için özel olarak hazırlanan bu takvimler, ikinci kez Türkiye'de kitapseverlerle buluşuyor" - El-Mutavassıt Yayınevi Bağdat sorumlusu Kerim Taha: - "Türk yazarların Arapça'ya tercüme edilen kitapları fuarda ilgi gördü"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Arap ülkesi olmayan bir ülkede düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı özelliği taşıyan "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", stantlarda kitapseverlerin beğenisine sunulan eserlerin yanı sıra, etkinliklerle de ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu.

Etkinlikler kapsamında organize edilen sahne şovları, gösteri ve çeşitli programlar sayesinde, fuara gelen çocuklar ve gençler keyifli saatler geçirdi.

Türkiye'de yaşayan Arapların, İstanbul'a tatile gelen turistlerin ve Arapça'ya ilgi duyan Türk vatandaşların ziyaret ettiği fuardaki stantlarda dikkati çekici yayınlar yer aldı.

- Tecvidli ve mahreçli Kur'an takvimi

4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na katılan Dar Menabiu'n Nur yayınevi yetkilisi Muhammed Hanum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an eğitimi için hazırladıkları takvime ilişkin bilgi verdi.

Hanum, Arapça harflerin mahreçlerini (sesin çıkış noktaları) resimli olarak gösteren takvimin Kur'an-ı Kerim ezberlemek isteyenlere yönelik hazırlandığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'deki 29 ve 30. cüzler olan "Amme" ve "Tebareke" cüzleri olarak bilinen sayfaları da içeren 2 ayrı takvim bulunduğunu belirten Hanum, "Takvim 50 santime 70 santim boyutunda. Arapça ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek ve son 2 cüzü ezberlemek isteyenler için özel olarak hazırlanan bu takvimler, ikinci kez Türkiye'de kitapseverlerle buluşuyor." dedi.

- Avrupa'dan yayınevleri de fuarda stant açtı

Arapça kitap fuarı, Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İran, İtalya ve İngiltere'den yayınevlerinin Arapça kitaplarına da ev sahipliği yaptı.

Fuarda stant açan El-Mutavassıt Yayınevi'nin Bağdat sorumlusu Kerim Taha, İtalya'da merkez ofisi, Bağdat'ta ise şubesi bulunan yayınevlerinde İtalyanca'dan Arapça'ya tercüme edilen kitapların bulunduğunu kaydetti.

İtalya'dan katılan tek yayınevi olduklarını belirten Taha, Türk yazarların Arapça'ya tercüme edilen kitaplarının da fuarda ilgi gördüğünü söyledi.

Taha, İstanbul'daki fuar için siyasi kitaplardan roman ve şiir kitaplarına kadar çeşitli yayınları getirdiklerini, kitaplarını insanlarla buluşturmak için fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini belirtti.

"Fuarın organizasyonu çok iyi ama duyurulması eksik." diyen Taha, daha etkin bir duyuru mekanizmasıyla önümüzdeki yıllarda fuara ilginin daha yüksek olacağı görüşünü dile getirdi.

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