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Takviye gıda ürünlerinde 'ilaç' kandırmacası

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, beslenmeye ek olarak alınan gıda takviyelerinin 'ilaç' adı altında pazarlanmasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Usta, takviye ürünlerin ilaç olmadığını, yan etkileri ve faydalarının bilinmediğini, tüketicilerin kandırıldığını söyledi.

Prof. Dr. Coşkun Usta, Türkiye'de bazı hekimlerin uzman olmadıkları alanda çok ciddi görüş bildirdiklerinden yakındı. Uzmanlık alanlarının hızla geliştiğini ve değiştiğini belirten Prof. Dr. Usta, bir hekimin her alanda görüş bildirmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

'HEZEYAN TIBBI OLUŞTURULDU'

Uzman olmadıkları alanda konuşan bazı hekimlerin gerçek tıbbı kötüleyerek sanki alternatif tıp varmış gibi bir dünya oluşturduklarını kaydeden Prof. Dr. Usta, “Bu takviye ürünleri insanlara kullandırıp bu işten para kazanıyorlar. Amaç kesinlikle para kazanmak. Omega 3'ler, gereksiz yere vitaminlerin kullanılması, vücut direncini arttıran takviyeler gibi. Bu konularla klinik çalışma yok. Bunlar, klinik çalışmalara dayandırılmadan konuşuyor. Ortada bir 'hezeyan tıbbı' var. Kanıta dayalı olmadan 'Şu, şuna iyi gelir' diyerek bir tıp oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

TAKVİYE ÜRÜNLER KANDIRMACASI

Bir ürünün 'ilaç' olabilmesi için çok ciddi aşamalardan geçtiğini, en az 10 yıl süren araştırmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Usta, 'takviye' diye satılan ürünlerin nerede ve nasıl üretildiği, zararlarının ne olduğunun belli olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“İçinde ne var bilinmiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onay alıyorlar. İnsanlara takviye gıda adı altında ilaç olarak kullandırıyorlar. Kana geçip geçmediğini bilmiyoruz. Vücutta nasıl emildiği bilinmiyor. Zarar verip vermediğini bilmiyoruz. İnsanlar üzerinde denenmeden, çalışma yapmadan satılıyor. İlaçlar 10 TL'ye satılırken, neden bu takviye ürünler 100 TL ile 300 TL arasında satılıyor? Bu bir kandırmacadır."

Her bitkisel ürünün 'doğal' anlayışı içerisinde zararsız olduğu algısının da yanlış olduğunu anlatan Prof. Dr. Coşkun Usta, en doğal ilacın Afyon bitkisinden üretilen morfin olduğunu, onun da yan etkisinin solunum yetmezliğinden ölüme yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

'ZAYIFLATMA ÇAYLARIYLA İNSANLARIN ZAAFLARINI KULLANIYORLAR'

Halkın yanında olduğunu ve hiçbir ticari amaç gütmediğini belirten Prof. Dr. Usta, takviye ürünleri satanlarla bir sorunu olmadığını, sadece klinik çalışmaların eksik olduğunu ve bunun çok önemli bir sorun olduğunu söyledi. Zayıflama çaylarının da aynı mantık üzerinden hareket ettiğini anlatan Prof. Dr. Usta, “Hadi göstersinler bana zayıflama çayı içen 100 kişinin zayıfladığını, içmeyen 100 kişinin ise zayıflamadığı çalışmayı. Hadi göstersinler. Zayıflattığı iddia edilen bazı maddelerin sonradan ne kadar zararlı olduklarını da gördük. Zayıflatma adı altında piyasada o kadar tehlikeli maddeler var ki. İnsanların zayıflama zaafını kullanıyorlar. Bu ürünleri tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

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