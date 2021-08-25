"Takviye J&J Aşısı Antikor Üretimini 9 Kat Arttırıyor"

Amerika’da son haftalarda yeni Corona virüsü enfeksiyonları ortalaması günlük 100 binlerin üzerinde seyrederken, aşılama oranının arttırılmasına ve takviye dozlara geçilmesine yönelik çalışmalar da hızla devam ediyor.

Pfizer’ın BioNTech ile ortak geliştirdiği aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ndan (FDA) tam onay almasının ardından Moderna’nın da tam onay için başvuru yaptığı açıklandı.

Johnson & Johnson aşısının takviye doz olarak uygulanmasıyla ilgili yürütülen araştırmanın sonuçları ise, aşının vücutta antikor üretimini hızlı bir şekilde arttırdığını gösterdi.

J&J firmasından yapılan açıklamada, aşıyı ikinci kez olanlarda 28 gün içinde kaydedilen antikor seviyesinin tek doz olanlarda 28 gün içinde belirlenen antikor seviyesinden 9 kat fazla olduğu belirtildi.

Aşının takviye etkisiyle ilgili ilk kez araştırma sonucu paylaşan J&J yetkilileri, konuyla ilgili olarak FDA’in yanı sıra, Avrupa İlaç Dairesi, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık yetkilileriyle temas halinde olduklarını söyledi.

J&J aşısı tek doz olması ve saklama koşullarının kolaylığı nedeniyle başlarda tercih edilecek aşıların başında sıralanıyordu. Ancak yan etkilerinin ardından oluşan endişeler ve üretimindeki aksaklıklar nedeniye, J&J aşısı hem Amerika’da hem de Avrupa’da diğer aşıların gerisinde kaldı.

Moderna tam onay başvurusunu tamamladı

Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısı Amerika’da FDA’den ‘tam onay’ alan ilk Corona aşısı oldu. Şu an Moderna ve J&J aşıları hala ‘acil durum onayı’ kapsamında uygulanıyor.

Aşısının 12 yaş ve üstü kişilerde uygulanması için de daha önceden acil durum onayı talebinde bulunan Moderna, bugün yapılan açıklamaya göre ‘tam onay’ başvurusunu da tamamladı.

Moderna şu an, 18 yaş ve üstü kişiler için ‘acil durum onayı’ kapsamında uygulanıyor.

Pandemiden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika’da şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 38 milyona ulaştı. Virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 628 bini geçti.

Ülkede son bir aydır Delta varyantının da etkisiyle vaka ve can kaybı sayılarında artış devam ederken, nüfusun yüzde 73’ü en az bir doz aşı oldu.

