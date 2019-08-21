HABER

Tala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

LÜBNANLI Salim Maghames (34) ve Bouchra Taleb (26) çiftinin doğuştan karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık kızları Tala, Antalya'da annesinden nakledilen 50 gramlık karaciğer parçasıyla yeniden yaşama tutundu.

Tala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutundu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- LÜBNANLI Salim Maghames (34) ve Bouchra Taleb (26) çiftinin doğuştan karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık kızları Tala, Antalya'da annesinden nakledilen 50 gramlık karaciğer parçasıyla yeniden yaşama tutundu.
Lübnan'ın Trablus kentinde yaşayan Salim Maghames ve Bouchra Taleb çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Tala, doğumundan 4 ay sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonuncu küçük bebekte doğuştan safra yollarının kistik gelişmesine bağlı olarak karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Kızlarının tedavisi için Lübnan'da hastane hastane dolaşan çifte, karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi. Doktorların önerisi üzerine Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran çifte, müjdeli haber verildi. Verici adayı olan annenin yapılan tetkiklerinde nakil için uygun olduğu söylendi. Annenin karaciğerinden alınan 50 gramlık parça, 5 kilo ağırlığındaki kızı Tala bebeğe nakledildi. Başarılı ameliyat sonrasında Tala bebek yeniden yaşama tutundu.
Karaciğerinden bir parçayla kızına hayat veren anne Bouchra Taleb, "Kızım çok kötü durumdaydı. Nefes bile alamıyordu. Karnı şişmişti. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür ameliyat olduktan sonra kızım yeniden doğmuş gibi oldu. Kızıma şimdi kavuştum" dedi. Trablus'da inşaat işiyle uğraşan baba Salim Maghames ise doktorlara teşekkür ederek, kızının ve eşinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
'TALA AMELİYATA GİRDİĞİNDE SADECE 5 KİLOYDU'
Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, bebek ve annesinin durumunun iyi olduğunu, sağlıklı şekilde evlerine döneceklerini söyledi. Tala bebeğin safra yollarının doğuştan kistik gelişmesine bağlı kronik karaciğer yetmezliği teşhisiyle geldiğini anlatan Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "10 aylık bir bebekti ve genel durumu hayli bozulmuştu. Karnı ileri derecede su toplamaya başlamıştı. Solunum sıkıntısı vardı, sadece 5 kilo civarındaydı" diye konuştu.
Annesinin verici olmak istediğini belirtmesi üzerine testleri yaptıkların kaydeden Doç.Dr. Aliosmanoğlu Tala bebeğin ameliyattan sonra yaşıtları gibi normal bir bebek olduğunu söyleyerek, "Annenin uygun verici olduğunu belirleyince hemen nakil işlemleri için hazırlık yaptık. Annenin karaciğerinden 50 gramlık küçük bir bölüm alarak bebeğe naklettik. Ameliyattan sonra da sıkıntı yaşamadık. Artık Tala'yı ülkesine sağlıklı şekilde gönderiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutunduTala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutunduTala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutunduTala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutundu

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Hamileler stresten uzak durmalıHamileler stresten uzak durmalı
Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil umuduKıkırdak hasarı olan hastalara nakil umudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.