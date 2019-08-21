Tala bebek, 50 gramlık karaciğer parçasıyla yaşama tutundu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- LÜBNANLI Salim Maghames (34) ve Bouchra Taleb (26) çiftinin doğuştan karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık kızları Tala, Antalya'da annesinden nakledilen 50 gramlık karaciğer parçasıyla yeniden yaşama tutundu.

Lübnan'ın Trablus kentinde yaşayan Salim Maghames ve Bouchra Taleb çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık Tala, doğumundan 4 ay sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonuncu küçük bebekte doğuştan safra yollarının kistik gelişmesine bağlı olarak karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Kızlarının tedavisi için Lübnan'da hastane hastane dolaşan çifte, karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi. Doktorların önerisi üzerine Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran çifte, müjdeli haber verildi. Verici adayı olan annenin yapılan tetkiklerinde nakil için uygun olduğu söylendi. Annenin karaciğerinden alınan 50 gramlık parça, 5 kilo ağırlığındaki kızı Tala bebeğe nakledildi. Başarılı ameliyat sonrasında Tala bebek yeniden yaşama tutundu.

Karaciğerinden bir parçayla kızına hayat veren anne Bouchra Taleb, "Kızım çok kötü durumdaydı. Nefes bile alamıyordu. Karnı şişmişti. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür ameliyat olduktan sonra kızım yeniden doğmuş gibi oldu. Kızıma şimdi kavuştum" dedi. Trablus'da inşaat işiyle uğraşan baba Salim Maghames ise doktorlara teşekkür ederek, kızının ve eşinin sağlık durumunun iyi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

'TALA AMELİYATA GİRDİĞİNDE SADECE 5 KİLOYDU'

Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, bebek ve annesinin durumunun iyi olduğunu, sağlıklı şekilde evlerine döneceklerini söyledi. Tala bebeğin safra yollarının doğuştan kistik gelişmesine bağlı kronik karaciğer yetmezliği teşhisiyle geldiğini anlatan Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "10 aylık bir bebekti ve genel durumu hayli bozulmuştu. Karnı ileri derecede su toplamaya başlamıştı. Solunum sıkıntısı vardı, sadece 5 kilo civarındaydı" diye konuştu.

Annesinin verici olmak istediğini belirtmesi üzerine testleri yaptıkların kaydeden Doç.Dr. Aliosmanoğlu Tala bebeğin ameliyattan sonra yaşıtları gibi normal bir bebek olduğunu söyleyerek, "Annenin uygun verici olduğunu belirleyince hemen nakil işlemleri için hazırlık yaptık. Annenin karaciğerinden 50 gramlık küçük bir bölüm alarak bebeğe naklettik. Ameliyattan sonra da sıkıntı yaşamadık. Artık Tala'yı ülkesine sağlıklı şekilde gönderiyoruz" dedi.