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 Talal Silo: PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - TERÖR örgütü PKK'nın eski sözcüsü Talal Silo, "Terör örgütü PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var" dedi.

İstanbul DHA - TERÖR örgütü PKK'nın eski sözcüsü Talal Silo, "Terör örgütü PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var" dedi.
Talal Silo, TRT World'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, SDG altında örgütlenen PKK'lıların Türkiye'de askeri karakollara saldırdığını söyledi. Silo, PKK'nın Suriye kolu elebaşlarından Şahin Cilo'nun korumalarından birinin de karakol saldırısında öldüğünü belirtti.

"ABD BUNU İNKAR EDİYOR"
Talal Silo, ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların akıbetiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Ben silahları almakla görevli kişilerden biriydim" diyen Silo, "Tek yaptığımız kağıt imzalamaktı. Eskiden silahları alırdık yarı Türk yarı Kürt olan ve Arapça bilmeyen Safkan adlı bir PKK'lı bütün silahları özel bir depoya kaldırırdı. ABD bunu inkar ediyor. Bu silahları geri vereceğimize dair bir kağıt imzalamadık. Silahların büyük kısmı ya terör örgütü PKK'nın depolarında ya da Kandil'e götürüldü" diye konuştu.

"PKK ELEBAŞLARI SURİYE PASAPORTU TAŞIYORLAR"
ABD ve Batılı ülkelerinin terör örgütünü kullanmak istediğini kaydeden Silo, Esed rejimi ve terör örgütü arasındaki ilişki hakkında da konuştu. Silo, "SDG'de olduğum günlerde bir halkla ilişkiler ofisi vardı. Bu ofis PKK ile Suriye rejimi arasında tüm ilişkileri koordine ediyordu. Dünyayı gezen bütün PKK elebaşları Suriye pasaportu taşıyorlar. Şu anda PKK ile Suriye rejimi arasında kesinlikle bir koordinasyon var" ifadelerini kulandı.

"YAĞMALANDIĞINI BİRÇOK KEZ GÖRDÜM"
YPG'nin çocukları zorla silah altına alması ve demografik yapıyı güç kullanarak değiştirdiğine dair de çarpıcı ifadeler kullananan Talal Silo, "12 yaşında bir erkek çocuğunu gördüğümde şaşırdım. Şahin Cilo ve çevresindeki kişilerle birlikteydi. Münbiç'ten Arap kızlar da vardı. Demografik yapıyı değiştirme konusuna gelince bölgede insanların yerlerinden edildiğini ve yağmalandığını birçok kez gördüm" diye konuştu. Silo, Arap köylerinin de terör örgütü tarafından yerle bir edildiğini halkın bölgeden sürüldüğünü de kaydetti.

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