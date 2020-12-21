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  4. Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

21.12.2020 17:46 | Son Güncelleme:
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Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

Bursa’da deniz manzaralı devlet arazilerini sahiplenenler, çobanlık yapan Ali amcayı bile çileden çıkardı. Birçok alanda yapılan bu arazi sahiplenmesine kimse tarafından 'dur' denilmediğini belirten çoban Ali, “Önüne gelen devlet arazisi olan ormanı biraz açıyor. Bir gecekondu koyup daha sonra sahipleniyor. Bu koronavirüs hastalığı çıktığından beri var." dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde devlet arazilerine gelen kimliği belirsiz kişiler, gecekondu villaları yerleştirmek için arazileri talan etti. Deniz manzaralı, ormanın içerisindeki arazilerin toprağını süren kişiler, daha sonra alandaki ağaçları keserek kendilerine yer açmaya başladı. Birçok alanda yapılan bu arazi sahiplenmesine kimse tarafından 'dur' denilmediğini belirten çoban Ali, “Önüne gelen devlet arazisi olan ormanı biraz açıyor. Bir gecekondu koyup daha sonra sahipleniyor. Bu koronavirüs hastalığı çıktığından beri var. Orman yetkilileri de ya görmüyor. Ya da görüp bir şey demiyor” dedi.

'İNSANLARI KANDIRIYORLAR'

Köylülerinde kimseye gidip şikayet etmediğinden yakınan çoban Ali, “Daha önce bu araziler hiç ekilmedi. Ben gençlere 'Köyünüzün yanındaki arazilere sahip çıkın' diyorum. Yetkililerde hiçbir denetim de yapmıyor. Yapsalar ben görürüm. Her gün araziye çıkıyorum. Buraya belli aralıklarla gelenler, ilk önce birkaç metre sürüyorlar. Daha sonra biraz daha genişletiyorlar. En sonunda burayı sahipleniyorlar. Kimse ses çıkarmayınca rahatça hareket ediyorlar. Ben 60 senedir bu köydeyim. 40 senedir de buralarda koyun otlatıyorum. Tapulu arazilerin etrafındaki ağaçları kesip, o arsalara ev yapıyorlar. Milli Emlak’tan aldık" diye de insanları kandırıyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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