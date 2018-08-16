HABER

"Talanx Grubumuzun Türkiye ve sigorta sektörümüze güveni tam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu: - "Talanx Grubumuzun Türkiye'mize ve sigorta sektörümüze güveni tam. Grubumuz ana hedef pazarlarından biri olan Türkiye sigorta sektöründe pazar payını seçici olarak arttırmaya devam edecek ve doğabilecek satın alma ve birleşme fırsatlarını takip edecektir"

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "Talanx Grubumuzun Türkiye'mize ve sigorta sektörümüze güveni tam. Grubumuz, ana hedef pazarlarından biri olan Türkiye sigorta sektöründe pazar payını seçici olarak arttırmaya devam edecek ve doğabilecek satın alma ve birleşme fırsatlarını takip edecektir." ifadelerini kullandı.

Hancıoğlu, yaptığı açıklamada, Talanx Grubu'nun HDI sigorta şirketini satın alarak 2006 yılından bu yana Türkiye sigorta sektöründe başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, grubun, öncelikli hedef pazarlarından biri olan Türkiye’ye özellikle odaklandığını bildirdi.

Tüm hedef pazarlarda olduğu gibi burada da stratejik hedefin sektördeki ilk 5 şirket arasında yer almak olduğunu aktaran Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Talanx, bu hedef doğrultusunda gerek organik gerekse inorganik olarak büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. Grubumuzun Türkiye'mize ve sigorta sektörümüze güveni tam. Buna paralel olarak grup, döviz kurunda bugünlerde yaşadığımız gelişmelerden önce ocak ayında, Liberty Sigorta’nın yüzde 99,4 hissesini satın aldı. Döviz kurundaki gelişmeler her ne kadar teknik ve finansal açıdan birtakım zorlukları beraberinde getiriyor olsa da Talanx Grubu, ana hedef pazarlarından biri olan Türkiye sigorta sektöründe pazar payını seçici olarak artırmaya devam edecek ve doğabilecek satın alma ve birleşme fırsatlarını takip edecektir."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu varBakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var
Vali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttuVali Sonel, gazi astsubaya verdiği balayı sözünü tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDI Sigorta Talanx Grubu

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.