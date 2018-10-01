HABER

Talasemi hastası Raneem, nakille sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

SURİYE'deki savaştan çıkıp İstanbul'a yerleşen 3 çocuklu ailenin en küçük kızı Raneem Al Muhammed Ali, 'Akdeniz Anemisi' olarak bilinen talasemi hastalığını, İzmir'de gerçekleştirilen başarılı kemik iliği nakliyle yendi.

Talasemi hastası Raneem, nakille sağlığına kavuştu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- SURİYE'deki savaştan çıkıp İstanbul'a yerleşen 3 çocuklu ailenin en küçük kızı Raneem Al Muhammed Ali, 'Akdeniz Anemisi' olarak bilinen talasemi hastalığını, İzmir'de gerçekleştirilen başarılı kemik iliği nakliyle yendi. Ablası Rayan'dan alınan uyumlu ilikle sağlığına kavuşan Raneem, şimdi yuvasına dönmek için gün sayıyor.
Suriyeli Meryem ve Mahmut Al Muhammed Ali çiftinin 4,5 yaşındaki kızları Raneem'e tam 6 aylıkken talasemi major teşhisi konuldu. Tanısı konulduktan sonra, 3 haftada bir düzenli aralıklarla kan nakli yapılan minik Raneem, 2 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Vücudundaki demir birikimini önlemek için 2 yaşından sonra ilaç kullanmaya başlayan Raneem, uyumlu iliğe sahip ablası Rayan'dan alınan örnekle sağlığına kavuştu. S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora, nakil işlemi için İstanbul'dan İzmir'e gelen Raneem'e birebir uyumlu ablasından nakil yapıldığını belirtti. Nakli yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiren Doç. Dr. Malbora, 6 ay süresince hastanın takip edileceğini söyledi. Malbora, "Bu hastalığın kesin tedavisi için kemik iliği nakli yapılması gerekir. Aile içinden nakil yapılmasaydı hayat boyu iki ya da üç haftada bir kan transfüzyonu yapılması gerekecekti. Ömür boyu demir birikimini önlemek için ilaç kullanacaktı ya da akraba dışı tarama yoluna gidilecekti" dedi.
RİSKLERİ FAZLAYDI
Uzun süreli kan transfüzyonunun sosyal ve psikolojik tramvanın yanı sıra demir birikimi nedeniyle organ yetmezliklerine neden olabileceğini dile getiren Malbora, "Fazla demir hormonal bezlere zarar verirdi. Troid hormonunu etkilese guatıra, pankreası etkilese diyabete neden olurdu. Büyüme hormonunda demirin birikmesi fiziksel gelişimini engellerdi. Kemik erimeleri olabilirdi. Karaciğeri etkilemesi siroza, kalbi etkilemesi kalp yetmezliğine neden olurdu. Hayati risk de bunlardan biri. Ergen çağda düzenli takip edilmek istemeyen bireyler 'Neden ben?' deyip ilaçlarını düzgün kullanmayabiliyor ve sorunlar kartopu gibi büyüyor. Çok ciddi ve hayatı tehdit eden sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Nakil işlemini mümkün olduğunca erken yapmak iyi bir yaşam kalitesi sunar" diye konuştu.
Nakil işlemi için öncelikle ikiz kardeş aradıklarını olmazsa kardeş ya da anne babaya baktıklarını belirten Doç. Dr. Barış Malbora, çemberin daha genişletilerek akrabalara bakıldığını anlattı. Aile içinde donör olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu dile getiren Malbora, şöyle konuştu:
"Talasemi majör kalıtsal bir hastalıktır. Anne ve babanın taşıyıcı olması riskli bir durumdur. Taşıyıcılık yaşam kalitesini düşürmese de yüzde 25 hasta çocuk sahibi olma ihtimali var. Yeni doğanlarda ilk 4 ayda bir sorun çıkmaz. İlerleyen dönemde kansızlık nedeniyle bebek solgun olur. Kalp atışları hızlıdır, çok terler. Karnı şişer, karaciğer ve dalak büyür. Raneem, savaştan çıkan bir ailenin çocuğu olsa da şanslıydı. Bize 4 ay önce ulaştılar. Sosyal güvence kapsamında nakil işlemi yapıldı."
İSTANBUL'A DÖNECEKLER
Raneem'in annesi Meryem Al Muhammed Ali ise kızı sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek bütün hastane çalışanlarına teşekkür etti, Raneem'in taburcu olmasından sonra yine İstanbul'a gideceklerini anlatan anne Al Muhammed Ali, tekstil işinde çalışan eşiyle birlikte tüm akrabalarının İstanbul'da onları beklediğini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Talasemi hastası Raneem, nakille sağlığına kavuştuTalasemi hastası Raneem, nakille sağlığına kavuştuTalasemi hastası Raneem, nakille sağlığına kavuştuTalasemi hastası Raneem, nakille sağlığına kavuştu

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!
ASELSAN'ın MAKS projesi 10 ilde devreye alındıASELSAN'ın MAKS projesi 10 ilde devreye alındı
Çektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut olduÇektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.