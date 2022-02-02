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"Talas'ın Erciyesi"nde müzikli kızak keyfi

02.02.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Talas'ın Erciyesi"nde müzikli kızak keyfi

KAYSERİ (AA) - Talas'ta çocukların kızak kayması için belediye tarafından düzenlenen alana gelen yerel müzisyenler, çocukların eğlencesine keyif kattı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde bulunan ve "ilçenin Erciyes'i" olarak adlandırılan eğimli alana yerel müzik grubunu getirdi.

Kızağın tadını çıkarmak için alana gelenler, müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla keyifli saatler geçirdi.

Talas Belediyesince geçen yıl yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen alanda çocuklar, karda kaymanın keyfini yaşadı.

Başkan Yalçın, varillerde yakılan ateşin etrafında oynayan vatandaşlara alkışla eşlik etti.

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