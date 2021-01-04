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Talas’ın kütüphanesine 30 bin ziyaretçi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.01.2021 15:01 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye ilgi artarak sürüyor.

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’ye ilgi artarak sürüyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle daha az sayıda öğrenci ve araştırmacı kabul edilmesine rağmen kütüphaneden iki ayda yaklaşık 30 bin kişi yararlandı.
Talas girişi Atatürk Bulvarı ve yurtların merkezinde bulunan 7/24 kütüphane açıldığından bu yana öğrencilerin ve araştırmacıların uğrak yeri olmaya devam ediyor. 31 Ekim Cumartesi günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolünün de katıldığı görkemli bir törenle hizmete giren kütüphaneden bugüne kadar 30 bin kişi yararlandı.
Kütüphaneden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler ve araştırmacılar, oldukça nezih bir ortamda çalışma imkanı bulduklarını kaydederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Çok yönlü hizmet vermek için tasarlanan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin içerisinde farklı bölüm yer alıyor. İlk iki katının kurs ve kültürel faaliyetler için ayrıldığı merkezde bir kat ise süreli yayınlar için kullanılıyor. Görme engelliler ve grup çalışmaları için oluşturulan bölümlerin yanı sıra bilgisayar odasından çok amaçlı salona kadar çeşitli uygulama alanlarını da barındıran merkez, sahip olduğu dijital kitap ağı ile araştırmacılara geniş erişim olanağı sağlıyor.
Son katı akademisyenlere ayrılan merkezden yararlananlar kısa molalarında nezih bir kafeteryada dinlenebiliyor. 7/24 Kütüphane, pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi 08.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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