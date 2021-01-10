Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor

Talas Belediyesi’nin ilçedeki çiftçilere yönelik sağladığı destekler yeni yılda da sürüyor.

Tarım ve hayvancılığa sağladığı önemli katkılarla dikkat çeken Talas Belediyesi’nde destekler hız kesmeden devam ediyor. Sadece geçen yıl kırsalda 10 çiftçinin talebi üzerine 500 dekar tarla taşlardan arındırıldı. Bu sayede tarımsal makine arızalarının önüne geçilmesinin yanında topraktan da daha verimli ürün elde edilmesi sağlandı.

Taş toplama hizmetinin yanı sıra çiftçilere gübre karıştırma ve gübre dağıtma desteği de artarak sürdü. Bu konuda talep eden 9 çiftçinin bin 790 metreküp gübresi en az 3 kez karıştırılırken, 540 metreküp katı gübresi toprakla buluşturuldu. Gübre karıştırma çalışmasıyla çiftçilerin maliyeti düşerken, kendi gübrelerini kullanmayla birlikte gübre verimliliği da arttı. Normal süresi 1 ile 2 yıl arasında olan gübreden yararlanma süresi Talas Belediyesi’nin gübre karıştırma makinesiyle 4 ile 8 ay gibi kısa süreyi indi. Gübreler böylelikle daha kısa sürede ve daha verimli şekilde toprakla buluşturulmuş oldu.

Taş toplama makinesi hizmetinden yararlanan Koçcağızlı çiftçi Durdu Eldaş, daha önceleri toprağın taştan temizlenmesinde zorluk çektiklerini belirterek, “Daha önce taşları elle topluyorduk. Bize çok zahmeti oluyordu. Talas Belediyesi’nin bu hizmeti bize büyük katkı sağladı. Verimimiz arttı. İşimiz kolaylaştı. Mustafa Yalçın başkanımıza bizleri sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

