Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce, Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısında, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'ye gitti" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, 'Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi' dedi, Kılıçdaroğlu'na, 'Bir başka çağrım, sayın Kılıçdaroğlu'na. Şaşırmadım diyor. Şaşırmadıysanız bunu açıklamalısınız' çağrısında bulundu.

TALAT ATİLLA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından Talat Atilla, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Atilla, yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum... Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım..." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum..

Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım.

Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım... — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 24, 2019



