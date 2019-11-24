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Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin Yalova'da "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası ile ilgili açıklamalarının ardından bir açıklama da Talat Atilla'dan geldi. Atilla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını beklediğini belirterek "Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım..." açıklamasını yaptı.

Talat Atilla'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce, Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısında, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'ye gitti" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, 'Benimle ilgili dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi' dedi, Kılıçdaroğlu'na, 'Bir başka çağrım, sayın Kılıçdaroğlu'na. Şaşırmadım diyor. Şaşırmadıysanız bunu açıklamalısınız' çağrısında bulundu.

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklamaMuharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

TALAT ATİLLA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından Talat Atilla, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Atilla, yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum... Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım..." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Talat Atilla muharrem ince

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