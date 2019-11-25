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Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin gündemine oturan "Beştepe'ye giden CHP'li’nin Muharrem İnce" olduğunu öne süren gazeteci Talat Atilla'dan yeni bir açıklama daha geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "O da bu kumpasın bir unsuru" sözlerine Talat Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır" ifadelerini kullandı.

Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

CHP'li Muharrem İnce'nin, Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı Talat Atilla sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır" dedi. Atilla, şöyle devam etti:

"Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur. Şayet ben saray, İnce adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir."

atilla

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "(Talat Atilla'nın 'Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' sözleri) Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıtCHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt
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