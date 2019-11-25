Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

CHP'li Muharrem İnce'nin, Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı Talat Atilla sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır" dedi. Atilla, şöyle devam etti:

"Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur. Şayet ben saray, İnce adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "(Talat Atilla'nın 'Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' sözleri) Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullanmıştı.