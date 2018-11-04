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Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, bugün kaleme aldığı 'Cumhurbaşkanı Vekili kimi makamından kovdu?' başlıklı yazısında ses getirecek bir iddiada bulundu. Atilla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görevi için kendisini tebrik etmeye gelen ve 'ekonomik imkanlarını yükseltecek bir şeyler' talep eden akrabasını makamından kovduğunu öne sürdü.

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili iddiası gündem yarattı. Atilla'nın aktardığına göre Oktay, kendisinden torpil isteyen akrabalarına 'Tüm ihalaler internet sitelerinde yayınlanıyor. Kahvenizi içtiyseniz güle güle!" dedi.

Atilla’nın “Cumhurbaşkanı Vekili kimi makamından kovdu?” başlığıyla kaleme aldığı yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmayları arasında hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz kimdir denilse...

Birinci sırayı Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay alır.

“Şöhret afettir!” geleneğini dikkate aldığı için medyaya mesafeli olması, Oktay’ı şimdiye kadar yeterince tanımamıza engel oldu.
Peki, Cumhurbaşkanı Vekilimizin bilinmeyenlerine beraber yolculuk etmeye ne dersiniz?

Oktay, 1964 Yozgat Çekerek doğumlu...

Külliye’de eskiden Binali Yıldırım’ın kullandığı 4 odalı makam odasını şimdi o kullanıyor...

Sigara içmez, alkol kullanmaz.

Et yemekleri ve Yozgat’ın yerel yemeği Arap aşını sever.

Klasik müzik ve Neşet Ertaş dinler...

10 yıl önce ayrıldığı eşinden olan 3 çocuğuna çok düşkün...

“Yimpaş’ı nasıl kurtarırız?” diye soran yönetim kurulu başkanına, “Siz gitmeyince düzelmez!” diyecek kadar özgün...

Yozgat’ta, “Yaptıklarımızın önüne kim geçerse, hesabını sorarım!” diyecek kadar açık sözlü...

Kuran’ı tecvitli okumak için Başbakanlık makamında kıraat dersi alacak kadar da inancına hassas bir siyasetçi o...

Yukarıdaki birçok başlık gibi ilk kez duyacağınız bir anekdot...
Hayat duruşuyla ilgili de bir ipucu verebilir.

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay’ı yeni görevinden dolayı birçok kişinin yanında, doğal olarak akrabaları da kutlamaya gelir.
Oktay, kapıda karşıladığı yakınlarına.

Yemek... Çay... Meyve... Çerez derken...

Nihayetinde şekersiz kahve ikramında da bulunur.
Sohbetin koyulaştığı anda Oktay’ın bir akrabası, Cumhurbaşkanı Vekili’ne, biraz da sıkılgan bir edayla, “Bize uygun bir şeyler yok mu acaba?” der.

Şaşıran Oktay “Nasıl yani?” deyince...

“Ekonomik imkânlarımızı yükseltecek bir şeyler!” diyerek talebini biraz daha açar...

Beklemediği teklif karşısında yüzü asılan Oktay, koltuğundan hızla ayağa kalkar.

Biraz hiddetli ama daha çok kırgın olduğu hissedilen bir tonlamayla, kendisinden ayrıcalık isteyen akrabasına dönerek...

“Tüm ihaleler internet sitelerinde yayınlanıyor. Kahvenizi içtiyseniz güle güle!” sözleriyle makamından nazikçe kovar.
Yarım kalan kahve fincanını sessizce tabağa koyan Oktay’ın akrabası, sözlerini tevil etmeye çalışsa da...

Cumhurbaşkanı Vekili’nin çıkış kapısına doğru yöneldiğini görünce, mahcup bir ifadeyle makamı sessizce terk eder..."

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Anahtar Kelimeler:
Talat Atilla fuat oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan

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