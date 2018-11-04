Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

10 yıl önce ayrıldığı eşinden olan 3 çocuğuna çok düşkün...

“Şöhret afettir!” geleneğini dikkate aldığı için medyaya mesafeli olması, Oktay’ı şimdiye kadar yeterince tanımamıza engel oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Vekilimizin bilinmeyenlerine beraber yolculuk etmeye ne dersiniz?

Atilla’nın “Cumhurbaşkanı Vekili kimi makamından kovdu?” başlığıyla kaleme aldığı yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;

Talat Atilla'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili iddiası gündem yarattı. Atilla'nın aktardığına göre Oktay, kendisinden torpil isteyen akrabalarına 'Tüm ihalaler internet sitelerinde yayınlanıyor. Kahvenizi içtiyseniz güle güle!" dedi.

“Yimpaş’ı nasıl kurtarırız?” diye soran yönetim kurulu başkanına, “Siz gitmeyince düzelmez!” diyecek kadar özgün...

Yozgat’ta, “Yaptıklarımızın önüne kim geçerse, hesabını sorarım!” diyecek kadar açık sözlü...

Kuran’ı tecvitli okumak için Başbakanlık makamında kıraat dersi alacak kadar da inancına hassas bir siyasetçi o...

Yukarıdaki birçok başlık gibi ilk kez duyacağınız bir anekdot...

Hayat duruşuyla ilgili de bir ipucu verebilir.

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay’ı yeni görevinden dolayı birçok kişinin yanında, doğal olarak akrabaları da kutlamaya gelir.

Oktay, kapıda karşıladığı yakınlarına.

Yemek... Çay... Meyve... Çerez derken...

Nihayetinde şekersiz kahve ikramında da bulunur.

Sohbetin koyulaştığı anda Oktay’ın bir akrabası, Cumhurbaşkanı Vekili’ne, biraz da sıkılgan bir edayla, “Bize uygun bir şeyler yok mu acaba?” der.

Şaşıran Oktay “Nasıl yani?” deyince...

“Ekonomik imkânlarımızı yükseltecek bir şeyler!” diyerek talebini biraz daha açar...

Beklemediği teklif karşısında yüzü asılan Oktay, koltuğundan hızla ayağa kalkar.