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TALAT BULUT HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARI KESİNLEŞTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA Dizi  setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA
Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

MAHKEME: TAKİPSİZLİK KARARI USUL VE YASAYA UYGUN
Kostüm asistanı Özge Ş'nin, Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia ederek yaptığı suç duyurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine harekete geçen Özge Ş., de avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına geçtiğimiz günlerde itiraz etmişti. 14 Ağustos 2018'de talebi karara bağlayan Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, Özge Ş.'nin itirazını reddeti. Bu karar ile Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

BULUT'UN AVUKATI: ÖZGE Ş.'NİN İTİRAZI KESİN OLMAK ÜZERE REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR
Sanatçı Talat Bulut'un avukatı Ahmet Avşar konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Talat Bulut hakkında Özge Ş. isimli kişi tarafından geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği iddiasıyla başlatılmış olan ve zamanla müvekkili de aşarak, ailesini ve mesleki çevresini de hedef alan bir karalama kampanyası sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda konu çok yönlü araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 172. maddesi uyarınca kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. O zaman da ifade ettiğimiz üzere itiraza tabi bu karar yakınan tarafça 'Süreç henüz bitmedi' açıklamaları eşliğinde itiraz yasa yoluna konu edilmiş neticede itirazı değerlendiren mahkemece takipsizlik kararı usül ve yasaya uygun bulunmuş Özge Ş.'nin itirazı kesin olmak üzere reddine karar verilmiştir. Hal böyleyken ve soruşturmanın selameti açısından büründüğümüz suskunluğa rağmen, soruşturmanın masumiyetini hiçe sayarak müvekkili hakkına ve özel hayatına pervarsızca saldıran bir kesimin olduğu da görülmüştür. Bu çerçevede bahse konu yamalı iddiaların ve taraf beyanlarının içeriğini dahi bilmeksizin müvekkilin kişilik hakkını hiçe sayarak değer yargısı, eleştiri ve düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan hakaret, yanıltıcı ve soruşturmayı etkilemeye yönelik beyan ve açıklama içeren tüm açıklamaların sahipleriyle ve ekli itirazın reddine ilişkin kesin karara rağmen saldırganlıklarını sürdürmede ısrarcı kimselerle hukukun tanıdığı olanaklar ölçüsünde ve yasal zeminde hesaplaşılacağı bilinmelidir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

TALAT BULUT SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Talat Bulut sosyal medya hesabından mahkemenin kararını ve avukatının açıklamasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Yeni bir gün başladı dostlar. Karşı taraf itiraz etti. Mahkeme reddetti! Geride bıraktıkları, biriktirdikleri kalabalık… Benim için kalan ‘Kamuoyuna’ sesleniyorum: Ara verdiğimiz güzel günlerimiz için, hepimizden hepimize merhaba!"

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