Talat Bulut hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti

Kostüm asistanı Özge Ş’nin, Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia ederek yaptığı suç duyurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine harekete geçen Özge Ş., de avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına geçtiğimiz günlerde itiraz etmişti. 14 Ağustos 2018’de talebi karara bağlayan Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, Özge Ş.’nin itirazını reddetti. Bu karar ile Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu. (DHA) [![](https://imgrosetta.mynet.com/file/2562550/640xauto.jpg)](#)



