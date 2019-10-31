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Talat Bulut’un 100 bin TL’lik tazminat davasına mahkemeden ret

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Başrol oynadığı dizinin çalışanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasına takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut’un manevi zarar gördüğünü söyleyerek açtığı dava reddedildi.Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut, bu iddiaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Özge Ş.’ye 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Talat Bulut’un 100 bin TL’lik tazminat davasına mahkemeden ret

Başrol oynadığı dizinin çalışanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasına takipsizlik kararı verilen oyuncu Talat Bulut’un manevi zarar gördüğünü söyleyerek açtığı dava reddedildi.
Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut, bu iddiaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Özge Ş.’ye 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Ünlü oyuncu Bulut’un davası karara bağlandı.
Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
“Maddi ve manevi zarara uğradı”
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceren Aslan, Talat Bulut’u 8 yıldır tanıdığını söyleyerek “Ben menajerlik şirketinin sahibi olduğum için Talat Bey ile çalışmaktayım. Bu dönemde Talat Bey’in yaşadıklarına şahit oldum. Kendisinin film çekimleri iptal edildi. Reklam işbirliği ile anlaşmamız iptal edildi. Maddi ve manevi zarara uğramıştır. Ortaya atılan iddia sonucunda yaşadığı linç kampanyasında psikolojik olarak rahatsızlık yaşamıştır ve bu konuda bir doktordan yardım almıştır. Büyük zarara uğramıştır” şeklinde beyanda bulundu.

“Cinsel istismarı kanıtlamak zordur çünkü gizli olur”
Söz alan davalı avukatı ise tanık beyanında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilimin olaylarından sonra tüm mağdurlar çıkıp davacının onlara yaptıklarını anlatmıştır. Bu nedenle linç kampanyasına müvekkilim sebebiyet vermemiştir. Cinsel istismarı kanıtlamak zordur çünkü gizli olur. Bu konular hassas konulardır burada tartışılması doğru değildir. Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

“Müvekkilim sosyal medyada linç edilmiştir”
Talat Bulut’un avukatı ise müvekkiline atılan suçun iftira olduğunun Yargıtay tarafından kabul edildiğini söyleyerek “Müvekkilim sosyal medyada linç edilmiştir. Linç girişimi bu olay ile başlamıştır. Müvekkilimin kızı bu olaydan çok etkilenmiştir. Davamızın kabul edilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kararını açıklayan hakim Talat Bulut’un açtığı 100 bin TL’lik manevi tazminat davasının reddine karar verdi.
Olayın geçmişi
Bir televizyon dizisinde başrol oyuncusu olan Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden dizinin kostüm asistanı Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında ‘delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

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