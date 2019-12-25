Taleban 27 Barış Aktivistini Kaçırdı

Taleban, Afganistan’ın Ferah eyaletindeki otoyolda 27 barış aktivistini kaçırdı. Yerel yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri de haberi doğruladı.

Ferah eyaleti Vali Yardımcısı Mesud Bektavar yaptığı açıklamada, barış aktivistlerinin 6 araçla Herat’tan Ferah’a seyahat ettikleri sırada otoyolda araçlarının Taleban militanları tarafından durdurulduğunu ve kaçırıldıklarını söyledi.

Barış aktivistlerinden biri olan Bismillah Vatandosy, barış eylemcilerinin Ferah eyaletinde çeşitli bölgelere giderek Afganistan’da barış ve ateşkes için çağrılarda bulunmayı planladıklarını söyledi.

Halkın Barış Hareketi olarak tanınan grup, Helmand bölgesinde bir stadyumun önünde yapılan ve 17 sivilin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı geçen yılki saldırıyıo protesto etmek için kurulmuşlardı.

Geçen yıldan bu yana Hareket’in üyeleri ülkenin çeşitli noktalarına giderek barış ve ateşke amacıyla gösteri ve yürüyüşler düzenliyorlardı.

Taleban daha önce yaptığı açıklamayla grubun Kabil hükümeti tarafından finance edildiğini öne sürmüş ancak grup bu iddiayı yalanlamıştı.

Afganistan’da Taleban hali hazırda 2001 yılında başlayan savaştan bu yana en geniş bölgede kontrole sahip durumda. Amerika bir süredir Taleban’la ateşkes görüşmeleri yürütüyor ancak görüşmeler Taleban’ın saldırıları dolayısıyla kesintiye uğramıştı.

